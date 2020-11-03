شكرا لقرائتكم مهاجم أفريقى سوبر فى الطريق للمصرى البورسعيدى .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل خلال الساعات القليلة المقبلة مهاجم أفريقى قوى للاختبار داخل معسكر المصرى البورسعيدى تمهيدا للتعاقد معه حال موافقة على ماهر المدير الفنى للفريق يكون بجانب الثنائى أحمد جمعة و النيجيرى أوستن اموتو خاصة بعد رحيل محمود وادى ، ويرغب المدير الفنى فى التعاقد مع مهاجم يستطيع ترجمة الفرص أمام مرمى المنافسين خاصة وان مسابقة الدورى ستشهد قوة وإثارة فى الموسم المقبل مع تدعيمات كافة الفرق الأخرى .

من ناحية أخرى استقر على ماهر المدير الفنى للمصري البورسعيدي، على إقامة معسكر مغلق بداية من 7 نوفمبر الجاري في شرم الشيخ، لمدة 10 أيام لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد بعدما وضع المدير الفنى برنامج فترة الإعداد وستكون مدة المعسكر عبارة عن رفع اللياقة البدنية، على أن يبدأ الفريق مبارياته الودية عقب العودة لبورسعيد.

يأتى ذلك لرغبة على ماهر فى تغيير الأجواء المحيطة باللاعبين خاصة وأنهم خاضوا الدورى باستاد برج العرب بالإسكندرية ، لذا فقد فضل المدير الفنى نقل المعسكر لمكان جديد تماما عليهم لإضفاء جو من الإرتياحية والهدوء بالإضافة لإبعادهم عن أسرهم لزيادة التركيز خاصة وانه يفكر فى تنفيذ بعض الخطط وتجربة بعض اللاعبين فى مراكز أخرى .