المباراة في موعدها.. سلبية مسحة دينامو كييف قبل مواجهة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نتائج الفحوصات التي خضعت لها بعثة فريق دينامو كييف الأوكراني قبل مواجهة مضيفه برشلونة الإسباني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا جائت جميعها سلبية.

وخضع لاعبو دينامو كييف الذين سافروا إلى برشلونة لاختبارات "PCR" للكشف عن فيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابة 9 لاعبين آخرين من صفوف الفريق بالعدوى في وقت سابق.

وبعدما جائت نتائج الفحوصات التي خضعت لها بعثة الفريق الأوكراني سلبية، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مباراة برشلونة وضيفه دينامو كييف ستقام في موعدها مساء غدا الأربعاء في "كامب نو".

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وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يضطر لمواجهة أي سيناريو معقد، حيث ينص بروتوكول "يويفا" على عدم النظر لتأجيل أي مباراة، طالما تضم قائمة الفريق 13 لاعبًا على الأقل.

وكان دينامو كييف توجه إلى إسبانيا بقائمة ضمت 19 لاعبًا فقط (13 من الفريق الأول و6 من الشباب).

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يتصدر جدول المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، يليه يوفنتوس في المركز الثاني (3 نقاط)، ثم دينامو كييف وفرينكفاروزي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.