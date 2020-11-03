مدرب الرجاء قبل مواجهة الزمالك: أتمنى الوصول إلى نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جمال سلامي المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، أنه لا يوجد حماس في كرة القدم بعد فترة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه فخور للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مع فريقه.

وقال مدرب الرجاء في حوار أجراه مع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "آفضل ذكرى لي كلاعب هي الفوز مع نادي الرجاء بدوري أبطال أفريقيا عام 1997، وبعد ذلك كلاعب دولي مع المنتخب المغربي والفوز بكأس أمم أفريقيا عام 2000 في نيجيريا".

وأضاف: "المباريات التي شاهدناها قبل كورونا، كان الملعب مملوء على أخره، خاصة أننا كنا نلعب في 3 منافسات، وجميع المباريات كانت في ملعب مركب محمد الخامس، وكان هناك حضور جماهيري كبير وكنا نسمع صوت الجمهور، ولكن بعد كورونا لا يوجد حماس، نلعب كرة داخل أرضنا مثل خارج أرضنا، كأنها مباريات تدريبية".

وتابع سلامي: "أصعب مباراة خضتها هذا الموسم كمدرب، الأسبوع كله كنت أعيش في وضعية صعبة كانت مباراة العودة أمام مولودية الجزائر في كأس محمد السادس، وبعد ما انتصرنا خارج المغرب كنت أحس أنها مباراة صعبة، والحمد لله أننا انهزمنا بنتيجة 1-0 فقط، وانتقلنا للدور التالي بعد ذلك".

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وأكمل مدرب الرجاء المغربي: "بالنسبة لي شرف لي أن أكون مدرب مغربي وعربي أن أصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، هذا فخر لي شخصياً وفخر لي أن أمثل جميع المدربين المغربيين في هذه المنافسة الهامة جداً، وأتمنى أن أمثلهم في النهائي أيضاً".

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على الرجاء بهدف نظيف في لقاء الذهاب من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، في مواجهة أقيمت بالدار البيضاء المغربية.

واختتم سلامي تصريحاته: "كنت أعشق الرجاء وأنا صغير مع إني كنت أتمرن مع فريق آخر، ولكني انتقلت بعد ذلك للرجاء في موسم 1995-1996، وكانت انطلاقة أخرى بالنسبة لي في كرة القدم".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الرجاء غدًا، الأربعاء، في استاد القاهرة الدولي بإياب قبل النهائي الأفريقي، في مواجهة تم تأجيلها مرتين من قبل.