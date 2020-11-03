المنتخب يبدأ تدريباته استعدادًا لتوجو.. رمضان وطاهر والسعيد بين المنضمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أجرى المنتخب المصري تدريبه الأول في معسكر نوفمبر الجاري تحت قيادة مدربه حسام البدري استعدادًا لمواجهتي توجو ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مع توجو يومي 14 و17 بحثًا عن الفوز الأول في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2022.

المران أقيم على استاد بترو سبورت وشهد حضور 13 لاعبًا من المختارين في القائمة، بعيدًا عن اللاعبين المحترفين ولاعبي الأهلي والزمالك.

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وتواجد رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وعبدالله السعيد وعلي جبر وأكرم توفيق بين نجوم المنتخب المشاركين في المران، انتظاراً لانضمام اللاعبين الآخرين خلال أيام.

محمد بركات مدير المنتخب تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الالتزام بالقواعد التي وضعها الجهاز الفني، لكي يسود الانضباط المعسكر دون أي أزمات أو عقوبات.

وألقى حسام البدري محاضرة للاعبين قبل بداية المران، شرح خلالها أهمية الفترة الحالية وضرورة تحقيق الأهداف المرجوة لإسعاد الجماهير، مطالبًا الجميع بالتركيز والإصرار.