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اتحاد الكرة الإيطالي يحقق في نتائج اختبارات كورونا للاعبي لاتسيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

أطلق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا بشأن اختبارات الكشف عن فيروس المستجد للاعبي لاتسيو قبل مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وأوضح الاتحاد الإيطالي أن التحقيقات بدأت الاسبوع الماضي بعد تفقد المسؤولون معسكر لاتسيو مرتين وأجروا محادثات مع رئيس النادي كلاوديو لويتو وطبيب الفريق إيفو بولتشيني.

وتردد أن تشيرو إيموبيلي هداف أوروبا في الموسم الماضي، كان من بين لاعبي لاتسيو الذين جاءت نتيجتهم إيجابية عقب خضوع اللاعبين لاختبارات الكشف عن كورونا الاسبوع الماضي بناء على طلب من اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) وغاب بعدها عن مواجهة كلوب بروج في .

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وأعلن لاتسيو يوم السبت الماضي أن عددا لم يتم تحديده من لاعبي الفريق تبين إصابتهم بالعدوى ودخلوا في العزل الطبي، في انتظار نتائج الفحوص الأخرى.

وأوضح لاتسيو بعدها عدم وجود نتائج إيجابية للاختبارات التي جرت قبل ساعات من مواجهة تورينو في ، حيث شارك إيموبيلي من على مقاعد البدلاء ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4 /3.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الثلاثاء أن إيموبيلي لم يسافر مع لاتسيو إلى روسيا لمواجهة زينيت سان بطرسبرج غدا الأربعاء في دوري الأبطال.

وتحصل اتحاد الكرة على نتائج اختبارات لاعبي لاتسيو التي جرت قبل سفر إلى روسيا.

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