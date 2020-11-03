لاعب الرجاء: قادرون على العودة أمام الزمالك.. لم نكن محظوظين في الذهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عبدالرحيم الشاكير لاعب الرجاء، أنه يثق في قدرات زملائه على العودة بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الرجاء، ضيفًا على الزمالك مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أكد الشاكير على ثقته في قدرة (النسور) على العودة في النتيجة أمام الزمالك".

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وبسؤاله عن تحقيق "ريمونتادا" في القاهرة، قال لاعب الرجاء: "نعم يمكننا القيام بذلك".

وتابع: "لم نكن محظوظين بالخسارة في الذهاب؛ لأننا سيطرنا على المباراة من خلال الاستحواذ".

ولم يشارك الشاكير في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب محمد الخامس وخسرها الفريق المغربي بهدف دون رد بسبب الإصابة، لكنه تواجد في قائمة مباراة الغد.