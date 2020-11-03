محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد عبدالرحيم الشاكير لاعب الرجاء، أنه يثق في قدرات زملائه على العودة بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يحل الرجاء، ضيفًا على الزمالك مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
وخلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أكد الشاكير على ثقته في قدرة (النسور) على العودة في النتيجة أمام الزمالك".
وبسؤاله عن تحقيق "ريمونتادا" في القاهرة، قال لاعب الرجاء: "نعم يمكننا القيام بذلك".
وتابع: "لم نكن محظوظين بالخسارة في الذهاب؛ لأننا سيطرنا على المباراة من خلال الاستحواذ".
ولم يشارك الشاكير في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب محمد الخامس وخسرها الفريق المغربي بهدف دون رد بسبب الإصابة، لكنه تواجد في قائمة مباراة الغد.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الرجاء: قادرون على العودة أمام الزمالك.. لم نكن محظوظين في الذهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.