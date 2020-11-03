مدرب الرجاء لجماهيره: سنهزم الزمالك.. وأعدكم بكتابة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

وعد جمال سلامي المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، جماهير فريقه بتحقيق الفوز على الزمالك في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار سلامي في تصريحات لإذاعة إم إف إم المغربية، إلى أنه يدرك صعوبة المواجهة جيدًا، مؤكدًا أنه سيعمل على التسجيل في شباك الزمالك وتحقيق الفوز باللقاء.

وقال المدير الفني للرجاء: "المباراة ستكون صعبة، أدرك تمامًا أن خصمنا يعد من أفضل أندية أفريقيا، ونجح في تحقيق الكثير من الألقاب في الفترة الأخيرة".

Advertisements

وأكمل: "سنسجل أمام الزمالك في القاهرة، بل إننا سنهزمهم، أعد جماهير الرجاء بخوض مباراة تاريخية والعودة من القاهرة بالتأهل للنهائي".

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على الرجاء بهدف نظيف في لقاء الذهاب من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، في مواجهة أقيمت بالدار البيضاء المغربية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي الرجاء غدًا، الأربعاء، في ستاد القاهرة الدولي بإياب قبل النهائي الأفريقي، في مواجهة تم تأجيلها مرتين من قبل.