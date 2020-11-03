يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة بني ياس والجزيرة فى الدوري الإماراتي، فى إحدي مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الرابع.

تنطلق مباراة بني ياس والجزيرة فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب بني ياس.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي 1 بصوت المعلق الرياضي “سعيد الكعبي”.

يدخل بني ياس مباراة الليلة أمام بمعنويات مرتفعة للغاية وذلك بعد أن استطاع الحصول علي العلامة الكاملة من الجولات الثلاث التي لعبهم الفريق حتي الآن، حيث حقق فريق بني ياس الانتصار في مبارياته الثلاث التي خاضها وأصبح في رصيده 9 نقاط.

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علي الجانب الآخر يدخل الجزيرة مباراة الليلة فى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي وقد نجح الفريق في جمع خمس نقاط إلي رصيده من ثلاث جولات خاضها.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين كان يوم 28-12-2019 فى الدوري الاماراتي بالجولة الـ11 الموسم المنصرم، والذي شهد فوز الجزيرة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب بني ياس.

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