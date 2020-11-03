تاريخ مواجهات ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا وبطولات أخرى منذ عام 1962

يحل الإنتر ضيفًا ثقيلاً على ريال مدريد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020، مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، مع الكثير من الذكريات الطيبة للفريق الملقب بالأفاعي في مواجهاته المباشرة للنادي الملكي منذ ستينيات القرن العشرين.

بدأت مواجهات الإنتر وريال مدريد منذ أغسطس 1962 في بطولة كأس الملك محمد الخامس للأندية في المغرب، وانتهت لصالح الإنتر بهدف دون رد، وبعد أقل من عامين تقابلا في نهائي “عصبة الأبطال الأوروبية” وانتصر الإنتر بثلاثية لهدف من بينها ثنائية للأسطورة ساندرو مازولا”.

لكن ريال مدريد رد اعتباره من تلك الهزيمة في نصف نهائي عصبة الأبطال الأوروبية عام 1966 بالفوز بهدف في الذهاب والتعادل 1/1 في الإياب ليتوج فيما بعد بلقب البطولة، وفي الموسم التالي تفوق الإنتر بشكل صريح على الريال بهزيمته 1/صفر وصفر/2 في ربع نهائي عصبة الأبطال.

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ستصل عدد مواجهات ريال مدريد والإنتر إلى 21 مواجهة يوم 25 نوفمبر 2020 عندما يستضيف ملعب جوسيبي مياتزاه قمة مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020. وسبق للإنتر استضافة ريال مدريد في نفس التاريخ (25 نوفمبر) لكن في عام 1998، ضمن دور مجموعات البطولة، وانتصر الإنتر بنتيجة 1/3، وسجل الأسطورة روبيرتو باجيو ثنائية، وسجل إيفان زامورانو الهدف الأول.

وعلى مدار الـ 19 مباراة التي لعُبت بين ريال مدريد والانتر في الفترة من 1962 إلى 2015، فاز الإنتر في 9 مباريات، وفاز ريال مدريد في 8 مباريات، وتعادلا في مباراتين.

في الجدول التالي، نستعرض معكم تواريخ ونتائج جميع المواجهات التي جمعت ريال مدريد والانتر في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية بالاضافة للمباريات الودية.

تاريخ مواجهات ريال مدريد والانتر منذ عام 1962