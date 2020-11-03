يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة الكويت والصليبيخات فى الدوري الكويتي، فى إحدي مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الخامس.

تنطلق مباراة الكويت والصليبيخات فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب “على صباح السالم”.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق الرياضي “طارق الملا”.

يدخل نادي الكويت الكويتي المباراة وهو بالمركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الكويتي برصيد ست نقاط، وذلك من اربع مباريات خاضها هذا الموسم، حيث فاز على خيطان وتعادل فى 3 مباريات أمام كل من كاظمة والنصر والشباب الكويتي.

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فى المقابل يدخل نادي الصليبيخات الكويتي اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، حيث خاض اربع مباريات هذا الموسم ولم يفوز في اي مباراة. حيث تعادل في ثلاث مباريات وتعرض للهزيمة في مباراة.

يذكر ان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قرر هذا الموسم إقامة الدوري الدمج اي من دور واحد دون بطل على أن يتم تصنيف الفرق بعدها إلى قسمين : 10 فرق تلعب في الدوري الدرجة الممتازة وهي المراكز العشر الاولى بالترتيب و 5 فرق تلعب في الدرجة الأولي وهي المراكز الخمسة الاخيرة.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري الكويتي الى يوم 15 مارس 2017، وشهد اللقاء فوز الكويت بثلاثية نظيفة.

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