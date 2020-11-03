يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة العين والفجيرة فى الدوري الإماراتي، فى إحدي مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الرابع.

انطلقت مباراة العين والفجيرة فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب نادي الفجيرة.

ونُقلت المباراة على قناة دبي الرياضية اتش دي 1 بصوت المعلق الرياضي “أحمد الشحي”، كما نُقلت ايضاً على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي “محمد الشامسي”.

تعادل العين فى الوقت القاتل امام مضيفه الفجيرة بنتيجة 1-1، مستمر فى مسلسل نزيف النقاط بالموسم الكروي الجديد.

تقدم الفجيرة بالهدف الاول فى الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب البرازيلي “فارلي روسا”، وفى اللحظات الأخيرة من المباراة وقبل انطلاق صافرة النهاية استطاع البديل “فهد حديد” ان يسجل هدف التعادل للعيناوي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

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بهذه النتيجة رفع العين رصيده الى النقطة الخامسة فى المركز السابع بجدول الترتيب، بالتساوي مع شباب اهلي دبي صاحب المركز السادس، وبفارق 7 نقاط كاملة عن الشارقة المتصدر برصيد 12 نقطة.

فى المقابل حصد الفجيرة أول نقطة له فى الدوري الاماراتي بالموسم الكروي الجديد، حبث تعرض لثلاث هزائم بالجولات الماضية.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان يوم 5 مارس 2020 فى الدوري الاماراتي الموسم الماضي والذي شهد فوز العين 2-1.

إليكم فيديو أهداف مباراة العين والفجيرة فى الدوري الإماراتي

هدف تقدم الفجيرة

هدف تعادل العين “فهد حديد”

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