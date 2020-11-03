كومان يرفض تأجيل مواجهة دينامو كييف، ويرد على تصريحات سيتين بشأن ميسي

ظهر مدرب برشلونة رونالد كومان أمام الصحافة ظهر اليوم في اللقاء الذي يسبق مباراة دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأعترف رونالد كومان برغبته بعدم تأجيل المباراة رغم اصابات فيروس كورونا في صفوف خصمه الأوكراني حيث قال: “ما يجب علينا فعله هو الاعداد الجيد للمباراة، نتمنى أن نلعب غدا وأن لا تأجل لوقت لاحق، نعم نعلم ان لاعبي دينامو كييف أجروا الفحوصات اليوم وعلينا انتظار النتيجة”.

وأضاف: “الخصم لديه عدة إصابات بسبب الكورونا، ولكن لا أعرف قوانين الويفا المتعلقة بإلغاء المباراة”.

تصريحات كيكي ستين عن ميسي

وأجاب مدرب برشلونة عن سؤال حول تصريحات كيكي ستين بأنه من الصعب الاشراف على ميسي، وقال: “كل شخص لديه رأي واحترم جميع الأراء، بالنسبة لي ميسي الأفضل في العالم ويتمتع بشخصية الفوز”.

وأضاف: “انه ليس لاعب من الصعب ادارته. بالنسبة لي ميسي هو الكابتن واتحدث معه بشكل اسبوعي حول وضع الفريق ولا اتفق مع سيتين ابدًا”.

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وعن وضعية الفريق قال ‏المدرب الهولندي: “تصلني العديد من التعليقات من الأشخاص يبدون سعادتهم عن الصورة التي يظهرها الفريق. أتفهم الانتقادات، الفوز بنقطتين من أصل 12 أمر سيء وسوف نعمل من اجل تحسين الأمور”.

‏ وأردف قائلاً: “يعجبني في الفريق العمل الذي يقوم به اللاعبون، رغبة الفوز والندية في اللعب بالاضافة إلى تركيزهم الكبير”.

وأضاف : “صحيح أننا ضيعنا العديد من النقاط في الدوري الإسباني لكننا فريق خلق العديد من الفرص في المُباريات. لسنا سعيدين طبعاً بضياع الأهداف لكن الشباب يبذلوا جهد كبير في التدريبات وسوف نواصل العمل”.

‏تأثير الكورونا على دوري أبطال أوروبا؟

وعرج رونالد كومان على تأثير فيروس كورونا على منافسة دوري أبطال أوروبا حيث قال: “علينا التعود على ذلك لأن الفيروس يؤثر بالتأكيد. نتمنى ان لا يكون لدينا اي اصابات في نفس الوقت هذا ليس امرًا سهلاً”.

وتابع :”رأينا الأسبوع الماضي شاختار دونيتسك كان لديه لاعبين ناقصين ومن ثم فاز على ريال مدريد في ملعبه”.

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