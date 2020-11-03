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الامارات | الاتحاد الإيطالي يحقق مع لاتسيو بسبب خرق بروتوكولات "كورونا"

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه يحقق مع نادي لاتسيو بسبب خرق محتمل للبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بطريقة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

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وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الانترنت إنه أجرى عمليات تفتيش في المركز الرياضي التابع لنادي لاتسيو قرب روما وصادر نتائج اختبارات أجريت للاعبين قبل مباراتي الأسبوع الماضي أمام بروج وتورينو.

كما طلب الاتحاد الإيطالي من لاتسيو تقديم نتائج المسحات التي أجريت قبل مباراة الأربعاء في دوري الأبطال أمام زينيت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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