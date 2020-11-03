شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نحو تحقيق حلم الجماهير فى البطولة السادسة، تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب استاد القاهرة الدولى لمتابعة المباراة المرتقبة بين الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ونظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها عند التاسعة مساء اليوم «الأربعاء».

وشهدت الفترة الماضية أحداثاً مثيرة عقب مباراة الذهاب فى الدار البيضاء، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، وكانت أبرز الأحداث تأجيل مباراة العودة عن موعدها الأصلى لمدة 11 يوما، وعقب أكثر من قرار اتخذه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» من أجل تحديد موعد مناسب لهذه المباراة بسبب إعلان الرجاء إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، وكان مقررا أن تجرى المباراة فى 24 أكتوبر الماضى بملعب القاهرة الدولى، غير أن الإصابات العديدة بفيروس كورونا المستجد التى داهمت فريق الرجاء عقب مباراة الذهاب التى جرت بين الفريقين بالدار البيضاء فى 18 من نفس الشهر تسببت فى تأجيلها إلى الأول من الشهر الحالى.

يكفى الزمالك التعادل بأى نتيجة من أجل الصعود للنهائى الثامن فى تاريخه بدورى الأبطال والأول منذ خسارته نهائى نسخة المسابقة عام 2016 أمام صن داونز الجنوب إفريقى، حيث يطمح لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2002، والذى يتوج به عقب فوزه على الرجاء بالتحديد فى النهائى.

ويدرك الجهاز الفنى للزمالك أن حسم التأهل للنهائى لم يأت بعد، وهو ما أكده البرتغالى جايمى باتشيكو، الذى قال: «نحن الآن فى وضع أفضل بعد الفوز فى لقاء الذهاب، والرجاء يستحق كل الاحترام والتقدير، إنه فريق قوى يضم لاعبين مميزين فى جميع الخطوط».

أوضح «باتشيكو»: «المباراة تمثل عنق زجاجة فى تحقيق اللقب، ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد، وطبيعى أننا نحلم بالوصول للنهائى».

يأمل الزمالك فى مواصلة إحكام عقدته أمام الفرق المغربية فى المسابقات القارية، ففى 20 مواجهة جمعته أمامها، حقق أبناء القلعة البيضاء 12 فوزا و5 تعادلات وتلقوا 3 هزائم.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى وحازم إمام وعبد الله جمعة، وفى وسط الملعب طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وكابونجو كاسونجو وأحمد سيد زيزو، وفى الهجوم مصطفى محمد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الرجاء لوضع حد لنتائجه الهزيلة أمام الزمالك فى المباريات الإفريقية، بعدما عجز الفريق المغربى عن الفوز على نظيره المصرى فى مواجهاتهما الثلاث التى جرت بينهما بدورى الأبطال، حيث خسر مرتين وحقق تعادلا وحيدا.

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وشدد جمال السلامى، مدرب الرجاء، على أن فريقه مازال يمتلك حظوظا لبلوغ النهائى للمرة الخامسة فى تاريخه والأولى منذ 18 عاما، حيث صرح لصحيفة «المنتخب» المغربية، قائلا: «تأجيل المباراة أتاح لنا فرصة استعادة عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا، المباراة ستكون مشحونة وثقيلة وستشهد الكثير من المفاجآت، لكننا نفكر فى الفوز فقط، وعند النظر لتاريخ كرة القدم نرى أن هناك دلائل كثيرة على سقوط الأندية التى تكون لها أفضلية فى التأهل.. سلاحنا سيكون الريمونتادا، ومع كامل الاحترام للزمالك، فهو من الأندية القوية فى القارة الإفريقية، لكننا قادمون إلى القاهرة للعودة منها ببطاقة الترشح للنهائى».

يفتقد الرجاء ثلاثة من عناصره المهمة فى اللقاء، هم: أنس الزنيتى، حارس المرمى الأساسى، وعبدالجليل جبيرة، ومحمد دويك، بسبب استمرار إصابتهم بفيروس كورونا. ومن المتوقع أن يخوض الرجاء المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى محمد بوعميرة، وفى الدفاع بدر بانون وسند الورفلى وفابريس نجاه وعمر بوطيب، وفى وسط الملعب عبدالإله الحافيظى وسفيان رحيمى وأيوب ناناح محسن متولى وفابريس نجوما، وفى الهجوم بن مالانجو.