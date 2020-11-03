شكرا لقرائتكم استعدادا لكوريا والبرازيل.. منتخب مصر الأولمبي يبدأ معسكره التحضيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى المنتخب الأولمبي تدريبه الأول في معسكر نوفمبر الجاري على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

وبدأ التدريب باجتماع بين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، واللاعبين لحثهم على بذل أقصى جهد الفترة المقبلة.

واشتمل التدريب على وحدات بدنية تحت إشراف كمال عبد الواحد مدرب الاحمال ثم بدء التدريبات الفنية بالكرة، فيما خاض الحراس تدريبا قويا تحت إشراف أسامة عبد الكريم مدرب الحراس.

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ومن المقرر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يوم 12 نوفمبر الحالي أمام كوريا الجنوبية والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركه الراعيه للاتحاد.