شاهد الظهور الأول لحسام عاشور مع الاتحاد السكندرى

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جدة - عمرو شويل اتتظم حسام عاشور كابتن الأهلى السابق والمنضم حديثا للاتحاد السكندرى فى التدريبات اليومية لأول مرة على ملاعب سموحة وسط ااستقبال جماهير واعضاء النادى اللاعب بالترحيب في أول ظهور له بتى شيرت زعيم الثغر .
وحرص الجميع داخل النادى على التقاط الصور مع عاشور الذى ابدى سعادته الكبيرة بانضمامه لصفوف زعيم الثغر.
حسام عاشور
ورحب جميع اللاعبين بالوافد الجديد الذى أكد اهم أنه سيبذل قصاري جهده مع زملائه من أجل الوصول بالاتحاد لاسكندري الى مكانته الطبيعية كاحد أكبر الأندية الشعبية في مصر .
وانتظم اللاعبين فى التدريب الأول عقب الراحة السلبية التى حصل عليها جميع اللاعبين عقب انتهاء الدورى وبدأ زعيم الثغر تدريبات اليوم استعدادا لمسابقه كأس مصر و الموسم الجديد من الدورى حيث انتظم جميع اللاعبين الذين كانو معارين على أندية أخرى لتحديد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مصيرهم بالاستمرار او خورجهم على سبيل الإعارة او البيع النهائي .
كما انتظم كريم يحيى الظهير الايمن الجديد فى تدريبات الاتحاد السكندرى والذى انضم مؤخرا قادما من النادي الاهلى عقب انتهاء اعارته مع نادي سموحة .
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