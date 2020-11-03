شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يتعادل مع النصر 3/3 وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، مع فريق النصر 3 /3 في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب النصر بمصر الجديدة .

وبدأ حسام أشرف بالتسجيل من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ثم تعادل كهربا لنادي النصر ، وفي الدقيقة 30 سجل عبد الرحمن العشري بالخطأ في مرماه، وقبل نهاية الشوط سجل أسامة فيصل الهدف الثاني لمنتخب الشباب من تمريرة رائعة لابراهيم عادل.

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وفي الشوط الثاني أضاف محمود عادل الهدف الثالث للنصر برأسية علي يمين حمزة علاء، وقبل نهاية اللقاء يرسل محمود عبد المحسن تمريرة علي رأس اسامة فيصل سجل بها هدف التعادل.

، وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، حمزة علاء في حراسة المرمي، مؤمن عوض وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي ، في خط الدفاع، زياد كمال وعبد الغني محمد ومحمود عبد المحسن ، في خط الوسط، وأسامة فيصل وحسام أشرف وإبراهيم عادل في خط الهجوم.

ومن المقرر أن يحصل المنتخب علي راحة سلبية لمدة يومين ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل.