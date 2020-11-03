شكرا لقرائتكم المنتخب الوطني يبدأ معسكر الاستعداد لمواجهة توجو بـ 13 لاعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، مرانه الأول اليوم خلال معسكره المفتوح باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي ١٤ و١٧ ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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والقى حسام البدري محاضرة علي اللاعبين قبل بدء المران شرح خلاله أهمية هذه الفترة وضرورة تحقيق الأهداف المطلوبة لإسعاد الجماهير مطالبا الجميع بالتحلي بالعزيمة والإصرار للدفاع عن منتخب مصر كما تحدث محمد بركات مدير المنتخب خلال هذا الاجتماع، عن قواعد الانضباط والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة والتركيز مع المنتخب أثناء معسكر الفريق .

وشارك في المران 13 لاعبا من المجموعة المختاره في قائمة المنتخب وخضع الجميع لتدريبات مكثفة لمحاولة تجهيز كل العناصر.