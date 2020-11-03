شكرا لقرائتكم أحمد عبد الدايم يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق لإتحاد الكرة الطائرة اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد اللعبة فى الانتخابات المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها يوم 11 ديسمبر القادم ، ليرتفع رصيد مرشحى الرئاسة حتى الأن إلى 3 بعدما تقدم الثنائى فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد السابق وعبد الحميد الوسيمى نائب رئيس الإتحاد السابق بأوراقهما .

ومن جانبه كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع هو وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

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وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لغلق باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد فى المرحلة المقبلة وإخطار للهيئات الرياضية التابعة للاتحاد يوم 30 أكتوبر الجارى بموعد الحمعية العمومية العادية و غير العادية لمناقشة اللائحة.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية اختيار مجلس إدارة جديد، حيث يدير الاتحاد حاليًا لجنة مؤقتة ترغب فى تعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات، إلا أن مركز التسوية والتحكيم ألغى العمومية غير العادية التى كان محدد لها يوم 21 أكتوبر بسبب النصاب القانونى، قبل أن يتم تحديد موعد جديد بعد تعيين الثنائى محمد المهدى و شريهان سامح.