شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والرجاء.. باتشيكو يفاضل بين أوناجم وكاسونجو لخلافة أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد اوناجم لاعبا الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى للزمالك امام الرجاء المغربى غدا فى إياب الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا، والتى يبحث خلالها الزمالك عن الفوز او التعادل للتأهل الى المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر الجارى امام الأهلى.

ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذي يغيب عن المباراة نظرا لإصابته في الركبة، كما يدخل في الصورة اسلام جابر لاعب الوسط والذي تألق بقوة الفترة الماضية وأصبح احد الدعائم الأساسية في الزمالك.

كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذير للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك ، حيث طالب باتشيكو لاعبي الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول علي أخطاء فى المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

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كما طلب باتشيكو من لاعبي الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط علي المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبي الدفاع أكثر من الدور الهجومي للاعبي الوسط.

فى نفس السياق، يعقد باتشيكو محاضرة فنية للاعبي الفريق الومى عقب المران الذي سينطلق عصر اليوم، حيث يشرح باتشيكو في محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف فى المنافس من خلال عرض مباراة الفريقين الاولى التى أقيمت فى الدار البيضاء والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه اشرف بن شرقي.

كما يشرح باتشيكو الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الزمالك وأدت إلى تهديد مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق فى أكثر من فرصة.

من ناحية أخرى، يعود يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه عقب مباراة الرجاء، ويغيب أوباما عن مباراة الغد بسبب تعرضه لإصابة فى الركبة أدت لعدم لحاقه بمباراة الغد، وحصل اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية مع الفريق، على أن يؤدى برنامج تأهيل خاص تحت إشراف علاء شاكر أخصائى تأهيل المنتخب الوطنى السابق، لحين عودة الفريق للتدريبات عقب مباراة الرجاء المغربى.