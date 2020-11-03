شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والرجاء.. الضيوف بالأخضر وصاحب الأرض بالزى المعتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها غدا في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، واسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي وهو عبارة عن قميص ابيض وشورت ابيض وشراب ابيض، فيما يرتدي فريق الرجاء المغربي طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.

من ناحية أخرى يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد اوناجم لاعبا الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى ، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذي يغيب عن المباراة نظرا لإصابته في الركبة، كما يدخل في الصورة اسلام جابر لاعب الوسط والذي تألق بقوة الفترة الماضية واصبح احد الدعائم الأساسية في الزمالك.



طاقم الزمالك والرجاء

كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذير للاعبي الدفاع والوسط في فريق الزمالك ، حيث طالب باتشيكو لاعبي الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول علي أخطاء في المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

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كما طلب باتشيكو من لاعبي الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط علي المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبي الدفاع أكثر من الدور الهجومي للاعبي الوسط.

في نفس السياق يعقد باتشيكو محاضرة فنية للاعبي الفريق الومي عقب المران الذي سينطلق عصر اليوم ، حيث يشرح باتشيكو في محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف في المنافس من خلال عرض مباراة الفريقين الاولى التي أقيمت في الدار البيضاء والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه اشرف بن شرقي.

كما يشرح باتشيكو الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الزمالك وادت الي تهديد مرمي محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق في أكثر من فرصة.

من ناحية أخرى يعود يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك الي المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب مباراة الرجاء ، ويغيب أوباما عن مباراة الغد بسبب تعرضه لاصابة في الركبة أدت لعدم لحاقه بمباراة الغد، وحصل اللاعب علي راحة من التدريبات الجماعية مع الفريق، علي ان يؤدي برنامج تأهيل خاص تحت اشراف علاء شاكر اخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق، لحين عودة الفريق للتدريبات عقب مباراة الرجاء المغربي.

ويضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، اللمسات الأخيرة