شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى للبدرى واتحاد الكرة: إنها ساكسونيا يا سادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى بسبب إعلانه ضم رمضان صبحى لاعب بيراميدز، وقال ماجد سامى علي صفحته لشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " : مشاركة الونش في مباراة الرجاء شرط ضمه للمنتخب أما صبحي فلا ضرورة لمشاركته قبل ضمه...انها قوانين سكسونيا

كما شن ماجد سامى هجوما أيضا عبر صفحته الشخصية على تجاهل اتحاد الكرة اتخاذ قرار ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بعد مشادته مع كهربا لاعب الأهلي، ونشر سامي تدوينة قال فيها : معاقبة المسئولين لأننا مش في غابة ضرورة اما معاقبة مسئول الجبلاية فإنها غير ضرورية...انها ساكسونيا يا سادة.



ماجد سامى

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ماجد سامي

من ناحية أخرى مازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولو النادى الأهلى ووادى دجلة، لأختيار الأخير لاعبان ضمن صفقة ضم الأحمر لأحمد رمضان بيكهام مدافع الغزلان خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث أنهى الطرفين الإتفاق بينهما على شراء الأهلى بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، إلا إنه لم يتم الاستقرار على أى أسم من هذان اللاعبان حتى الأن.

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، إن إدارة ناديه والجهاز الفنى طلبا إستعارة أى من ناصر ماهر أو محمد شريف أو صلاح محسن أو أكرم توفيق، إلا أن الأهلى رفض وتمسك بهم خاصة فى ظل رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى الاعتماد عليهم فى الموسم الجديد، لاسيما وإنه تم إخبارهم بانتهاء إعارتهم وعودته لصفوف المارد الأحمر من جديد.

أضاف المصدر، أن الأهلى اقترح إمكانية إعارة العربى بدر لاعب وسط فريق الشباب والصاعد حديثًا للفريق الأول، مع لاعب أخر من فريق الشباب، وهو ما يتم دراسته حاليًا داخل النادى الدجلاوى لحسم الأمر.

وكان مسئولو دجلة رفضو ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.