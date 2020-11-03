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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أحمد الشيخ يرفض الرحيل عن الأهلى على سبيل الإعارة، لجنة الانضباط تحفظ شكاوى الأهلى وفضل بعد الصلح مع كهربا.

لجنة الانضباط تحفظ شكاوى الأهلى وفضل بعد الصلح مع كهربا

كشف مصدر بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ان لجنة الانضباط حفظت الشكاوي المتبادلة بين النادي الاهلي ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية بعد جلسة الصلح التى أقيمت أمس بمقر الاتحاد مع لاعب الأهلى.

أحمد الشيخ يرفض الرحيل عن الأهلى على سبيل الإعارة

رفض أحمد الشيخ لاعب الأهلي فكرة الرحيل عن النادي مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهازالفني أو إدارة النادي في بقاؤه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائي إذا ما تقرر طلب الجهاز الفني ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الاهلي مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة ، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الاهلي للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.

المنتخب الأوليمبي يعلن إقامة ودية البرازيل باستاد القاهرة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، إقامة المباراة الودية الأولي أمام كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري علي ستاد السلام ، بينما ستقام مباراة الفراعنة الثانية أمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر علي ستاد القاهرة الدولي بعد وصول الموافقات الأمنية . Advertisements

الاسماعيلى يتفق مع عامر عامر ويقترب من ضم فادى فريد

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الإسماعيلى توصل إلى اتفاق شبه نهائى مع عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى، للانضمام إلى قلعة الدراويش خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: اتفاق شبه نهائى من الاسماعيلى مع عامر عامر، ولكن اللاعب لديه عرض من سيراميكا والمصرى وما زال يفاضل بين العرضين.