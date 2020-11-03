شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والرجاء.. غانم سلطان ينصح لاعبى الزمالك بتوزان الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى غانم سلطان نجم الزمالك السابق أن مواجهة الأبيض أمام الرجاء البيضاوى المقرر لها مساء غدا الأربعاء فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب إستاد القاهرة صعبة جدا ، و لكنه يثق فى قدرات لاعبى الزمالك فى تحقيق الفوز و العبور إلى النهائى .

و طالب غانم سلطان لاعبى الزمالك بضرورة عدم الإفراط فى الهجوم على حساب الدفاع لخلق توازن فى الأداء طوال الـ 90 دقيقة ، لعدم إشتغلال الخصم للمساحات .

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و شدد سلطان على أهمية خوض لعبىالزملك اللقاء بثقة و اللعب حتى أخر دقيقة من عمر المباراة ، فضلا عن عدم التهور ، مطالبا الدفاع بالغلتزام الخططى خاصة فى ظل إمتلاك الخصم رأس حربة مميز .

يضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، اللمسات الأخيرة على مدار اليوم، الثلاثاء، حول خطته لمواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام غدًا، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح الزمالك فى الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، حيث سيتحدث باتشيكو مع لاعبى الفريق الأبيض في المحاضرة الفنية حول ضرورة عدم الالتفات إلى نتيجة الذهاب والتركيز التام في تحقيق الانتصار في لقاء العودة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى النهائي الذى وصل إليه الأهلى عقب إقصاء الوداد المغربى في دور نصف النهائي، لينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء لملاقاته في النهائي الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتحدث باتشيكو مع لاعبى الزمالك فى المحاضرة الفنية اليوم، حول أبرز نقاط القوة والضعف التى يرغب فى التركيز حولها فى المنافس إلى جانب الجُمل الفنية التى يرغب فى تنفيذها خلال اللقاء، ويعود الزمالك لارتداء زيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى، وارتدى الفريق فى لقاء الذهاب زيه البديل باللون الأزرق، إلا أنه سيعود فى لقاء العودة ليرتدى زيه الأبيض لكونه صاحب الأرض، ويخضع الفريق الأبيض اليوم، الاثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.