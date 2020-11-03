شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يعلن إقامة ودية البرازيل باستاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، إقامة المباراة الودية الأولي أمام كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري علي ستاد السلام ، بينما ستقام مباراة الفراعنة الثانية أمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر علي ستاد القاهرة الدولي بعد وصول الموافقات الأمنية .

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وينطلق اليوم معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب فى الثانية عصرا، حيث يبدأ اللاعبون فى التجمع بالملاعب الفرعيه لاستاد القاهرة حيث يتم إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران الأول.وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحا فيما يبدأ المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الحالى.

ومن المقرر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يوم 12 نوفمبر الحالي أمام كوريا الجنوبية والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركه الراعيه للاتحاد.

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ومن المقرر ان يبدأ المعسكر باجراء الجميع المسحة الطبية للكشف عن كورونا ثم يعقبه اجتماع للجهاز الفني مع جميع اللاعبين يحدد خلاله شوقي غريب أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب باعتبار المعسكر هو الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقيه والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

وقرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي فتح المران الأول للمنتخب المقرر له في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل في معسكره المفتوح بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لكافة وسائل الاعلام.