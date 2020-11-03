شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أسطورة «ميسى» مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الإسبانى أزمة تهديفية فى بطولة الليجا، بعد فشله فى التسجيل ضد ديبورتيفو ألافيس فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضى، وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وكان الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان قد أحرز هدف التعادل لبرشلونة بعد أن كان متأخراً فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة.

وأشارت صحيفة «آس»الإسبانية إلى معاناة ليونيل ميسى التهديفية فى مسابقة الليجا هذا الموسم، ووصفت الأمر بغير الطبيعى بالنسبة للنجم الأرجنتينى. وأضافت أن ليونيل ميسى نجم برشلونة لم يستطع التسجيل أو صناعة أى أهداف خلال آخر 5 مباريات بالليجا هذا الموسم، وهى حقيقة لم تحدث مع الأرجنتينى منذ 2006/2007، بما يعادل 13 عاماً.

وخاض ليونيل ميسى 6 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، وأحرز هدفا وحيدا وكان ضد فياريال بالجولة الثالثة فى المباراة التى انتهت بفوز البارسا 4-0، ومنذ هذا اللقاء لم يسجل النجم الأرجنتينى بمعدل صيام تهديفى 5 لقاءات.

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ولعب ليونيل ميسى جميع دقائق الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا ومنتخب الأرجنتين، حيث خاض 10 مباريات كاملة دون راحة لمدة دقيقة، وهو ما أثر عليه بدنيا خاصة أنه بعمر الـ 33 عاماً.

أوضحت الصحيفة أن ليونيل ميسى فشل فى تخطى مدافعى ديبورتيفو ألافيس خلال مباراة الأمس، ومع كل كرة يمر بها، يجد حارس المرمى باتشيكو حاضرًا ويتألق فى التصدى لكراته، هذا فضلًا عن عدم القدرة فى الاستلام والسيطرة على بعض الكرات مثل التمريرة التى تلقاها من بيانيتش فى الدقائق الأخيرة التى كانت ستغير نتيجة المواجهة.

وأكملت أنه بجانب تدنى مستوى ميسى التهديفى، يظهر الإحباط على اللاعب فى عدد من المباريات، هذا بجانب غضبه على الحكم هيرنانديز الأمر الذى أدى لإشهار البطاقة الصفراء الثانية له هذا الموسم بالدورى، الأولى كانت اعتراضًا على الحكم أيضًا فى مباراة الكلاسيكو.

جدير بالذكر أن برشلونة فقد نقطتين هامتين فى مشوار المنافسة على الليجا، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، وله مباراتان مؤجلتان ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر ريال مدريد صاحب الـ16 نقطة.