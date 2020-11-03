شكرا لقرائتكم خبر عن سيميونى: الأداء الهجومى تطور بفضل «سواريز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، أن الأداء الهجومى الكبير الذى ظهر به الفريق منذ بداية الموسم يعود إلى انضمام لويس سواريز.

وقال المدرب الأرجنتينى: «أعتقد أن الأداء الهجومى ارتفع للغاية بفضل انضمام سواريز لنا خلال الفترة الأخيرة فهو لاعب كيبر ويتميز بإمكانيات فنية هائلة ساعدتنا كثيرًا فى الجانب الهجومى».

وأضاف: «حضور سواريز يخلق لنا حاجة لإمداده بالكرات، كما أن كوستا لده مميزات أخرى. لويس يحتاج للاعبين بالقرب منه، والفريق يبحث عن الأهم، وهو الطريق لمرمى المنافسين».

وأوضح المدرب الأرجنتينى أن الفريق يعمل بصورة جيدة، ويقدم نتائج جيدة، حتى مع التعادل أمام فياريال والخسارة أمام البايرن، محذرا فى الوقت ذاته من خطورة الفريق الروسى المنافس الصعب الذى سيجبر فريقه على إخراج أفضل ما لديه.