شكرا لقرائتكم خبر عن نقل «مارادونا» إلى المستشفى في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية أن دييجو مارادونا نُقل إلى مستشفى في الأرجنتين.
وقالت الصحيفة إنه تم نقل مارادونا إلى مستشفى إبينسا كلينيك في لابلاتا التي تبعد حوالى ساعة عن بوينس آيرس.
وقالت التقارير إن مارادونا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع الأرجنتين عام 1986 ويعد على نطاق واسع اللاعب الأعظم على مر العصور، نُقل إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص بسبب شعوره بتوعك منذ فترة وسيبقى تحت الملاحظة «عدة أيام».
ودخل مارادونا المستشفى لفترات على مدار السنوات الأخيرة، في الأغلب بسبب أسلوب حياته الصاخب الذي أعقب مسيرته كلاعب. كما نُقل لاعب نابولى السابق إلى المستشفى في يناير 2019 بسبب معاناته من نزيف داخلى في المعدة.
وتعرض لوعكة في كأس العالم 2018 بروسيا وصورته الكاميرات وهو يفقد الوعى في المكان المخصص لكبار الشخصيات بالمدرجات خلال مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا.
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