شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبحث ملاقاة السعودية والإمارات وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، تحت 20 عاما، لخوض مباراتين دوليتين خارج مصر، استعداد لبطولة شمال أفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس.

ويفضل ياسين مواجهة السعودية والإمارات خارج مصر لاكتساب اللاعبين الخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

ورشح المدير الفني لشباب الفراعنة منتخبي السعودية والإمارات لمواجهة منتخب شباب مصر، خاصة أن المنتخبين يضمان عناصر قوية ستضيف خبرات واحتكاكًا عالي المستوى لشباب الفراعنة من خلال اللعب في أجواء مشابهة خارج مصر.