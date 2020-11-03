شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المنيا يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد للدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا أول تدريباته استعدادا للموسم الجديد، وذلك تحت قيادة شديد قناوي، المدير الفني، انطلقت التدريبات على ملعب النادي الرئيسي.

وحث المدير الفني قبل بدء التمرين اللاعبين على ضرورة الالتزام الكامل بالتدريبات والتعليمات الفنية، وأنه لا مكان بالفريق لأي مقصر، خاصة أن الفريق يسعى للمنافسة بقوة على الصعود هذا العام لاستعادة مكانة نادي المنيا.

وضمت قائمة اللاعبين المستمرين بالفريق منذ الموسم الماضي حتى الآن كلًا من: محمد حسانين- عبدالكافي رجب (حراسة المرمى)

محمود المنشاوي.- برسوم محروس- محمد آدم- ايمن ناصر «تجديد»- محمد شديد «تجديد»- مصطفى شوبكشي- محمد محسن- كامل احمد- بدوي عاشور- احمد عصام- محمد سماره- عمرو عثمان «تجديد»- حسام حسن- محمد صادق- احمد اشرف.

وضمت قائمة الراحلين كلًا من: محمد ثروت- عمرو خالد- عباس مصطفى- على دياب- وائل على- سايكو- داوودا- احمد رجب. بينما انتهت عقود لاعبين اثنين وفضلا الرحيل، هما: احمد رضا وأحمد كاستيلا.

في السياق نفسه انتظم 4 لاعبين ناشئين بتدريبات الفريق الأول، هم كل من: محمد عبدالرحيم- على أحمد حارس مرمى- محمد أشرف- عمرو نور.

وأعلن شديد قناوي، المدير الفني للمنيا، عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وجارٍ التعاقد مع آخرين لتدعيم صفوف الفريق، وسيتم الإعلان عنهم جميعا.

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كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كلًا من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدربا عاما، أحمد يحيى مدربا، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين، طبيب الفريق، الدكتور محمد السيد، أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات، مُدلكا، أمير مختار، مديرا إداريا، سامر سيد إداريا، تحت إشراف المستشار أحمد عمر، نائب رئيس النادي، المشرف على ملف الكرة.