شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي الاتفاق مع سيرينو.. واللاعب يصل الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الأهلي للإعلان عن تعاقده الرسمي مع لاعب صن داونز الجنوب إفريقي جاستون سيرينو، بعد الاتفاق على ضم اللاعب.
وقالت مصادر داخل الأهلي، إن موسيماني لعب دورًا مهمًا في التعاقد مع اللاعب والمقرر أن يصل للقاهرة الأحد المقبل لإتمام التعاقد مع الأهلي ثلاثة مواسم.
وأوضحت المصادر أن سيرينو طلب أن يكون العقد عامين فقط، لكن إدارة الأهلي رفضت وأكدت أن أقل مدة للتعاقد 3 سنوات وتم حسم الصفقة.
سيرينو الذي يلعب في الجانب الهجومي، سواء كمهاجم صريح أو على الجانبين، يبلغ من العمر 29 عامًا، وأظهر تألقًا كبيرًا مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا على مدار العامين الماضيين.
ولعب سيرينو تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي خلال السنوات الماضية، عندما تواجد الجنوب أفريقي على رأس إدارة صن داونز الفنية.
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