شكرا لقرائتكم موسيماني يستغل رحلة جنوب أفريقيا لحسم صفقة "سيرينو" للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادت مفاوضات الأهلي مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء وربما الشارع الكروي المصري خاصة بعدما قالت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادي كثّفت مفاوضاتها مع صن داونز للإستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية في جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الاهلي إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.

مصدر في الاهلي قال أيضا أن إدارة النادي ترغب في إستغلال زيارة بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق إلى جنوب أفريقيا من أجل إتمام الصفقة حيث سيستغل موسمياني سفره إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة عدة ايام هناك برفقة أسرته في التفاوض الجاد مع إدارة صن داونز للإستغتناء عن اللاعب في ظل العلاقة القوية التى تربط موسمياني بإدارة صن داونز بعدما قام بتدريبه لمدة 8 سنوات شهدت أفضل أنجازات النادي الجنوب أفريقي في تاريخه بالحصول على كثير من البطولات المحلية بجانب لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

الأهلي جدد مفاوضاته مع سيرينو للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى.

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وأفادت مصادر لـ"الخليج 365" بأن إدارة الأهلي جددت باب التفاوض مع اللاعب الأورجوياني مؤخرًا واستغلت العلاقة القوية التي تربط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بسيرينو حيث سبق لموسيماني تدريب سيرينو سنوات طويلة في صن داونز، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن الأهلي بات قريبًا جدًا من ضم اللاعب وقد يتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام قليلة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة في هذه الصفقة خاصة أن الأهلي استقر على رحيل السنغالي بادجي من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه وغالبًا سيكون سيرينو هو بديل المهاجم السنغالي لو نجح المفاوضات بين إدارة الأهلي ونيرتها في صن داونز

ويعود بيتسو موسيماني للقاهرة من جنوب أفريقيا السبت المقبل بعدما سافر إليها خلال الساعات الماضية في أجازة قصيرة تستمرعدة أيام حصل عليها لعدم وجود إرتباطات للفريق خلال الفترة الحالية محلياً أو أفريقياً بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان مُقررإقامتها يوم 6 نوفمبر الجاري لكن تم تأجيله ليوم 27 الشهر ذاته.

وينتظرالأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي غداً ، الأربعاء، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل اللعب معه يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي البطولة.