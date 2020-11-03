شكرا لقرائتكم شوقى غريب: نتمنى وجود صلاح فى الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي ان الحجر الصحي واجراءات الكورونا كانت هي سبب نقل مباراتي المنتخب الاوليمبي مع كوريا والبرازيل من السعودية لمصر ، وقال غريب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم علي هامش اول مران للمنتخب بعد كورونا : اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة علي نقل الوديتين من السعودية للقاهرة.

كما اكد شوقي غريب انه تم الاتفاق علي خوض 3 مباريات ودية في معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق اوليمبياد طوكيو ، مشددا علي ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائي في الاحتفاظ برمضان صبحي ومصطفي محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي.

وقال غريب ان المنتخب الاوليمبي يتمني مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي الي قائمة المنتخب الاوليمبي في الاوليمبياد، مضيفا ان البرازيل قام بضم نيمار في 2016 ، مءكدا ان المفاوضات مع ليفربول ويورجن كلوب توقفت منذ فترة كورونا.

وينطلق اليوم معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب فى الثانية عصرا، حيث يبدأ اللاعبون فى التجمع بالملاعب الفرعيه لاستاد القاهرة حيث يتم إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران الأول.وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحا فيما يبدأ المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الحالى.

ومن المقرر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

Advertisements

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يوم 12 نوفمبر الحالي أمام كوريا الجنوبية والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركه الراعيه للاتحاد.

ومن المقرر ان يبدأ المعسكر باجراء الجميع المسحة الطبية للكشف عن كورونا ثم يعقبه اجتماع للجهاز الفني مع جميع اللاعبين يحدد خلاله شوقي غريب أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب باعتبار المعسكر هو الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقيه والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

وقرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي فتح المران الأول للمنتخب المقرر له في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل في معسكره المفتوح بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لكافة وسائل الاعلام