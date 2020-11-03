شكرا لقرائتكم صن داونز يطلب ضم حسين الشحات وقفشة من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادي صن داونز الجنوب أفريقى، في مفاوضات جادة مع النادى الأهلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات لاعبا الفريق الكروى الأول، من أجل الحصول على خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت مصادر مقربة من صن داونز أن النادي تقدم بعرض رسمي للنادي الأحمر للحصول على خدمات محمد مجدي أفشة مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار ،وكذلك نفس القيمة المالية لحسين الشحات من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وينتظر مسئولو نادي صن داونز في الوقت الحالي الرد الرسمي من جانب إدارة النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع الثنائي بشكل نهائي، في ظل سعي إدارة النادي الجنوب أفريقى لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات خلال منافسات الموسم المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يرغب الأهلى فى حسم صفقة جالأورجويانى سيرينو من نادي صن داونز بشكل نهائي ،في ظل وجود رغبة من موسيماني في الظفر بخدمات اللاعب بشكل رسمي.

وعادت مفاوضات الأهلى مع سيرينو لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وربما الشارع الكروى المصرى خاصة بعدما قالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن إدارة النادى كثّفت مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.

مصدر في الاهلي قال أيضا أن إدارة النادي ترغب فى إستغلال زيارة بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق إلى جنوب أفريقيا من أجل إتمام الصفقة حيث سيستغل موسمياني سفره إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة عدة ايام هناك برفقة أسرته في التفاوض الجاد مع إدارة صن داونز للاستغتناء عن اللاعب في ظل العلاقة القوية التى تربط موسمياني بإدارة صن داونز بعدما قام بتدريبه لمدة 8 سنوات شهدت أفضل أنجازات النادى الجنوب أفريقى فى تاريخه بالحصول على كثير من البطولات المحلية بجانب لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

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الأهلي جدد مفاوضاته مع سيرينو للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى.

وأفادت مصادر لـ"اليوم السابع" بأن إدارة الأهلي جددت باب التفاوض مع اللاعب الأورجوياني مؤخرًا واستغلت العلاقة القوية التي تربط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى بسيرينو حيث سبق لموسيماني تدريب سيرينو سنوات طويلة في صن داونز، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن الأهلي بات قريبًا جدًا من ضم اللاعب وقد يتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام قليلة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة فى هذه الصفقة خاصة أن الأهلي استقر على رحيل السنغالي بادجي من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه وغالبًا سيكون سيرينو هو بديل المهاجم السنغالى لو نجح المفاوضات بين إدارة الأهلى ونيرتها في صن داونز

ويعود بيتسو موسيماني للقاهرة من جنوب أفريقيا السبت المقبل بعدما سافر إليها خلال الساعات الماضية فى أجازة قصيرة تستمرعدة أيام حصل عليها لعدم وجود إرتباطات للفريق خلال الفترة الحالية محلياً أو أفريقياً بعد تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى كان مُقررإقامتها يوم 6 نوفمبر الجاري لكن تم تأجيله ليوم 27 الشهر ذاته.

وينتظرالأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربي غداً ، الأربعاء، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل اللعب معه يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى البطولة.