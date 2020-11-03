شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد أول يناير لبدء "تدريبات الملعب" لمحمد محمود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الطبي بالاهلي بقيادة الدكتور خالد محمود أول يناير المقبل موعد بدء محمد محمود لاعب الفريق خوض تدريبات في الملعب بعد الإنتهاء من البرنامج العلاجي الذي يؤديه اللاعب حالياً للتعافي من جراحة غضروف الركبة التى أجراها منتصف أكتوبر الماضي ، وفتح الجهاز الطبي للأهلي خط إتصالات مع الدكتور أحمد عبد العزيز أخصائي جراحات العظام لتحديد برنامج علاج اللاعب الفترة المقبلة بعدما خضع لجراحة في غضروف الركبة الشهر الماضي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

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في وقت سابق ، قال محمد محمود أن الاهلي لم يصبح معقل للبطولات من فراغ مؤكداً أن مؤمن زكريا هو قدوته يستمد منه الامل والاصرار والابتسامة مهما كانت الظروف والتحديات ، وتابع محمد محمود :" كل اللى حصلى خير وتدابير من ربنا ، لازم نتحمل الاختبار ويبقى عندى ثقة فى ربنا واهلى وصحابى وكل من منحنى اصرار وعزيمة ، مؤمن زكريا قدوتى ، اللى حصلى مش حاجة زى اللى حصل لمؤمن وعالطول مبتسم وراضى وعمرى ماكلمته الا ولقيته راضى وقانع

ويضيف :" خلال 60 دقيقة خدت بطولتين دوري وأنا ملعبتش عمرها ماحصلت ، اللى يعدى من جنب سور الاهلى بياخد بطولة جملة سمعتها كتير ومصدقتهاش غير لما شوفت وجربت وحصل معايا ، ناس ملعبتش وخدت خمس ست بطولات ، اتربيت على حب الاهلى بس مقتنعتش بالكلام دا الا لما شوفت بعينى ، مبروك للأهلاوية وللجمهور العريق اللى سندنا فى كل حاجة ، احنا بنتسند عليكو عالطول".