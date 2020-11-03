"سلبية" مسحة لاعبو الرجاء قبل مواجهة الزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي الرجاء، نتائج المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق المغربي تحت إشراف الكاف، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن الرجاء سلبية مسحة جميع اللاعبين.

وجاء البيان كالآتي: "توصل نادي الرجاء الرياضي لنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها بعثة الفريق مساء أمس الاثنين البعثة المنتقلة إلى القاهرة، لحظات بعد وصولها إلى فندق الإقامة."

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وأضاف: "جرت هذه العملية تحت إشراف مباشر من الكاف، بموجب البروتوكول الصحي المعتمد بعد استئناف مسابقة دوري أبطال افريقيا."

وأتم: "أظهرت كل الاختبارات نتائج سلبية للجميع."

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء مع الزمالك مساء غد الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفريق الأبيض حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن المباراة كان من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى الأول من نوفمبر بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي، ثم تم تأجيلها مرة أخرى إلى الرابع من الشهر ذاته.