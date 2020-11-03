إصابة زميل أحمد حجازي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت

ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن حارس مرمى فريق اتحادجدة السعودي، فواز القرني تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأضافت صحيفة الرياضية أنه تم تبليغ اللاعبين الذين خالطوا القرني قبل وبعد مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي.

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وشهدت هذه المباراة والتي جرت لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي والتي كانت المباراة الأولى له مع النمور.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد تمكن من الفوز بهدفين دون رد في المباراة التي جرت السبت الماضي ليحقق رفاق حجازي الفوز الأول بالديربي منذ 8 سنوات.

وكانت كاميرات المصورين قد التقطت صورًا لحجازي وهو يُعانق القرني عقب مباراة الديربي.