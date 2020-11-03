عماد متعب يتحدث عن نصيحته لحجازي قبل انتقاله لاتحاد جدة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه نصح المدافع المصري أحمد حجازي بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أنه أبلغه بأن تلك الخطوة ستكون سببا في تغيير مساره.

وقال متعب في تصريحات لصحيفة"الرياضية" السعودية، إنه تحدث مع حجازي بشأن انتقاله إلى نادي الاتحاد، مؤكدا أن الظروف قد تكون سببًا في تغيير مساره.

وأضاف:" ستكون خطوة جيدة خاصة أنه لا يجد الفرصة للمشاركة في إنجلترا واللعب في تشكيلة الفريق، حيث أنه من أفضل الأسماء المصرية في مركز الدفاع في الوقت الراهن".

وأوضح، أنه يعتقد بأن حجازي يبحث عن فرصة اللعب وانتقاله إلى نادي الاتحاد هو انتقال إلى أحد أعمدة الدوري السعودي وكبارها، لافتا أن اللعب لنادي الاتحاد أمر عظيم خاصة أنه يملك جماهيرية كبيرة وشعبية جارفة.

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وعن النصيحة التي قدمها لحجازي قبل الانتقال لنادي الاتحاد، أشار إلى أنه نصحه بالتوقيع وشرح له الوضع، وقال له "أنت ذاهب لنادٍ كبير ودوري قوي فنيًا وجماهيريًا".

وتابع:" أبلغته عن ما أعرفه عن الدوري السعودي وقوته وجماهيريته، وقلت له هذه خطوة قوية لك وستستفيد منها فنيًا ومهمة للحضور مع المنتخب المصري، وأتمنى أن تكون أيضًا بدايتك مع بداية عودة اتحاد جدة للواجهة".

وانتقل للحديث عن تجربته في الدوري السعودي، والتي كان الفارق الزمني بينهما 10 أعوام، حيث كانت الأولى في الاتحاد، أما التجربة الثانية فكانت في عام 2018 مع نادي التعاون.

وأكد أن التجربة الأولى كانت مع الاتحاد النادي الكبير هناك وحقق معه لقب الدوري السعودي، والثانية مع التعاون وتمنى أن تكون تجربة ناجحة، ولكن الظروف منعت ذلك.