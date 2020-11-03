النصر السعودي يعترض على رفض احتجاجه أمام بطل إيران

رفعت إدارة النصر السعودي مذكرة قانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعدما رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد القاري، الاحتجاج المقدم تجاه أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا . نهائي دوري أبطال آسيا . وتغلب بيرسبوليس الإيراني على النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح 5-3 مطلع الشهر الماضي . ورفعت إدارة النادي المنتمي إلى العاصمة السعودية حينها احتجاجاً رفضته لجنة الانضباط والأخلاق في التاسع من أكتوبر . وقال النصر عبر حسابه الرسمي في "تويتر": رفعت إدارة النصر مذكرتها القانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اطلاعها على حيثيات القرار وفق الفترة الزمنية المحددة .

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