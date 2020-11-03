ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت LIVERPOOL

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على أتلانتا بطل إيطاليا مساء يوم 3 أكتوبر. هذه المباراة هي إطار "دوري أبطال أوروبا" ، المرحلة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (الموسم الجديد 2020-2021).

تقام مباراة أتلانتا ضد ليفربول على ملعب "جويس" في بيرغامو ، وستبث المباراة على قناة beIN Sports HD 4 وسيعلق عليها حفيظ دراجي.

وتنطلق مباراة أتلانتا وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة مساء الأربعاء ،

الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة 12 مساءً في الإمارات ، الساعة 9 مساءً بتوقيت تونس ، والساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش.

ويسعى محمد صلاح ورفاقه من فريق الريدز للعودة إلى دور المجموعات لتحقيق فوزهم الثالث على التوالي ، فيما يتوق الفريق الإيطالي للفوز بلقب المجموعة.

تصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط في

الفوز بمباراتين ، وأتلانتا 4 نقاط يطارده ، ثم أياكس في المركز الثالث بنقطة واحدة ، وميتلاند في المرتبة الأخيرة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

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ومن المتوقع أن يبدأ "كلوب" اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، مينامينو، جوتا.

التشكيل المتوقع لفريق أتلانتا

حراسة المرمى: جوليني.

خط الدفاع: تولوي، بالومينو، ديمسيتي، موخيكا.

خط الوسط: ديباولي، باشاليتش، فريلير.

خط الهجوم: أليخاندرو جوميز، زاباتا، مورييل.