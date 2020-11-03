وزير الشباب يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث سبل التعاون بين الوزارة واللجنة الوطنية خلال المرحلة القادمة وعرض ما تم تنفيذه من برامج خلال الفترة السابقة لمواجهة تلك القضية الخطيرة والعاجلة التي تهدد امن الوطن وشبابه.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية له العديد من الأهداف، أهمها الحفاظ على المواطن المصري من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وترسيخ مبدأ المواطنة والولاء والانتماء والعمل على رفع

الوعي لدى الأسر، وكذلك الشباب الذي تُولي الدولة بكافة أجهزتها اهتمامًا كبيرًا بهم، موضحاً أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد للهجرة غير الشرعية التي تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر .أشار "صبحي" إلى أن مؤسسات الدولة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية وإيجاد بدائل آمنة، بالإضافة إلي دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال في توفير فرص عمل للمهاجرين وتنمية القدرات والمهارات لتأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكداً أن الشباب لديهم فرص مختلفة في بلدهم حتى يحققوا نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات التي تواجههم.ومن جانبها، أوضحت السفيرة نائلة جبر رغبتها في استمرار التعاون بين الوزارة واللجنة الوطنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وإيجاد فرص بديلة، كما تحدثت على تنفيذ حملة توعوية على هامش بطولة كأس العالم لكرة اليد المنفذة على ارض مصر يناير 2021، مؤكدةً على حرصها في توفير جهات مانحة لتنفيذ تلك البرامج.وقد اتفق الجانبين علي التعاون المثمر في المرحلة المقبلة وتقديم مشروعات قوية ومؤثرة وذات استدامة، تتحقق عن طريق برامج مشتركة مع توحيد المضمون.