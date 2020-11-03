أحمد حسن: البدري يبحث عودة كهربا لقائمة المنتخب

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول يبحث عودة نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لقائمة الفراعنة .

وقال حسن في تصريحاته خلال برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: " استبعاد كهربا جاء في اللحظات الاخيرة، والجهاز الفني يبحث عن

حلول لعودة اللاعب وضمه للمعسكر " .

وأكمل: "كنت أتمنى أن يكمل رمضان صبحي مسيرة محمد صلاح، ولكن اختيار اللاعبين للمنتخبات المفترض أن يخضع لجاهزية اللاعبين، من يثبت وجوده يستحق الانضمام، وهناك لاعب في طلائع الجيش "كريم طارق"، يقدم

مستوى جيد" .

وأضاف: " أخر مباراة لرمضان صبحي كانت في 15 ديسمبر 2019، كانت مباراة الأهلي وحرس الحدود، وبعدها لم يشارك مطلقا في أي مباراة أساسية ".

وختم: " لا يجب أن يكون هناك توازنات، فى قائمة منتخب مصر، اللاعب الذى لا يشارك يجب آلا ينضم لمنتخب مصر، بالتأكيد ضم رمضان صبحي سيشعر البعض بأن الأمور لا تخضع للاجتهاد من جانب اللاعبين ".