أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها غدا الأربعاء عن ارتداء الزمالك للزي الرسمي. إفريقيا والمقرر لها غدا الأربعاء عن ارتداء الزمالك للزي الرسمي. وسيخوض الزمالك المباراة بالزي الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر فيما يخوض الرجاء المباراة بالزي الأخضر والحارس باللون الوردي. وحضر الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري وباسم زيادة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بالزي الرسمي في مواجهة الرجاء المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.