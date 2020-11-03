شوقي غريب يجتمع بلاعبي المنتخب الأولمبي قبل بدء التدريب

اجتمع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي مع لاعبي الفراعنة قبل بدء التدريب الأول للفريق في معسكر نوفمبر.

وتحدث غريب مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة خوض وديتي كوريا الجنوبية والبرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الجاري بمنتهى القوة خاصة وأن المباراتين يمثلان احتكاكا قويا للاعبين ضمن الاستعدادات لاولمبياد طوكيو. معسكر نوفمبر.وتحدث غريب مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة خوض وديتي كوريا الجنوبية والبرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الجاري بمنتهى القوة خاصة وأن المباراتين يمثلان احتكاكا قويا للاعبين ضمن الاستعدادات لاولمبياد طوكيو.

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