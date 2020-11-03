قبل مواجهة أتالانتا بدوري الأبطال.. تاريخ مواجهات ليفربول أمام الفرق الإيطالية

يستعد ليفربول لمواجهة أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء على " ملعب جيويس" بإيطاليا، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ستكون المواجهة بين الفريقين للمرة الأولى ، حيث أنه التأهل الثاني في تاريخ أتالانتا ، لدوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل للمرة الأولى في النسخة الماضية.

ويتواجد فريقا ليفربول وأتلانتا بالمجموعة الرابعة بجانب ميتيلاند، وأياكس الهولندي، ويتصدر حالياً الريدز جدول ترتيب المجموعة بست نقاط بفارق نقطتين عن الفريق الإيطالي صاحب المركز

الثاني.

يقع ليفربول بالمجموعة الرابعة، مع أياكس الهولندي، وميتيلاند الدنماركي، وأتالانتا الإيطالي، ويتصدر الريدز جدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، خلفه أتالانتا برصيد 4 نقاط، وأياكس 3 نقاط، وميتيلاند متذيلًا المجموعة دون رصيد.

تواجه ليفربول مع الفرق الإيطالية كثيرًا، بدوري أبطال أوروبا، قد تكون أشهرها أمام ميلان في نهائي اسطنبول عام 2005، والآخرى في نهائي نسخة

2007، والتي خسرها أمام ميلان.

تواجه ليفربول مع ست فرق إيطالية، منهم ميلان ، في نهائيين فاز في الأول وخسر في الثاني، وقد تكون أقرب مواجهة إيطالية لليفربول، في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، بدور المجموعات ، أمام نابولي، خسر ليفربول في مباراة الذهاب على ملعب "سان باولو"، بنابولي، بنتيجة 2-0، وفي مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد"، تعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما.

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وفي المجمل، لعب ليفربول أمام الفرق الإيطالية الستة 16 مرة، استطاع الفوز في سبع مباريات، وخسر في خمسة، وتعادل ثلاث مرات.