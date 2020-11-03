تنس طاولة المنيا يستعد للدوري الممتاز "أ" بصفقة جديدة

يستعد فريق تنس الطاولة بنادي المنيا، للمشاركة بالدوري الممتاز "أ"، بعد أن تمكن لاعبو الفريق ، من إنهاء الموسم الماضي، في مركز متقدم محتلين المركز التاسع ، من بين 24 فريقًا.

وأعلن المدير الفني للفريق ، بقيادة سيد موسى ، اليوم الثلاثاء ،

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في تصريحات صحفية ، عن التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن اشرف محمد ، قادمًا من نادي استاد المنصورة ، مع استمرار التعاقد مع اللاعبين عبد الله شريف اسماعيل ، ومحمد يحيي ابراهيم .

وأكد موسى ، في تصريحاته ، عبر المكتب الاعلامي ، أنه يسعى هذا العام لتحقيق مركز متقدم في ترتيب المجموعة بالدوري، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق الانتصارات، ويقود فريق تنس طاولة المنيا خلال هذا الموسم، سيد موسى ، مديرا فنيا، محمود خليل المدير الادارى، تحت إشراف نور مدكور ، عضو مجلس الإدارة.