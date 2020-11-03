مدافع نادي مصر ينتقل إلى المصري البورسعيدي

انتقل علاء عطا ظهير أيمن نادي مصر، إلى نادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وانضم علاء عطا إلى نادي المصري البورسعيدي، لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق المصريالبورسعيدي، في حضور محمد الخولي نائب رئيس النادي وعدنان حلبية عوض مجلس الإدارة، ووكيلي اللاعب ميدو حزين والسيد مرعي.
ويلعب علاء عطاء في مركز الظهير الأيمن والجناح،
وخاض صاحب الـ24 عامًا 21 مباراة مع نادي مصر الموسم الماضي بجميع المسابقات وصنع 3 فرص حاسمة.
وهبط نادي مصر إلى دوري القسم الثاني، بعدما احلت المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.
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