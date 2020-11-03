انتقل علاء عطا ظهير أيمن نادي مصر، إلى نادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وانضم علاء عطا إلى نادي المصري البورسعيدي، لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل. ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق المصري البورسعيدي، في حضور محمد الخولي نائب رئيس النادي وعدنان حلبية عوض مجلس الإدارة، ووكيلي اللاعب ميدو حزين والسيد مرعي. البورسعيدي، في حضور محمد الخولي نائب رئيس النادي وعدنان حلبية عوض مجلس الإدارة، ووكيلي اللاعب ميدو حزين والسيد مرعي. ويلعب علاء عطاء في مركز الظهير الأيمن والجناح، Advertisements حيث ظهر بشكل مميز مع فريق نادي مصر الموسم الماضي. حيث ظهر بشكل مميز مع فريق نادي مصر الموسم الماضي. وخاض صاحب الـ24 عامًا 21 مباراة مع نادي مصر الموسم الماضي بجميع المسابقات وصنع 3 فرص حاسمة. وهبط نادي مصر إلى دوري القسم الثاني، بعدما احلت المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع نادي مصر ينتقل إلى المصري البورسعيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.