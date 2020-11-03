أحمد حسن ينتقد البدري بسبب استبعاد أحمد فتحي من قائمة المنتخب

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد فتحي كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر الأول في هذا التوقيت، خصوصًا أنه شخصية قيادية، وكان سيلعب دورًا كبيرًا مع الفراعنة في بطولة أفريقيا.

قال عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "أحمد فتحي لعب كل البطولات

في التاريخ مع المنتخبات والأهلي، ويمتاز بقوة الشخصية والإرادة والعزيمة، لعبت مع فتحي فترات طويلة، وهو من الجيل الذهبي لمصر".

وأضاف: "يستحق فتحي أن يكون قائدًا منتخب مصر، في ظل عدم توافر الشخصية القيادية داخل المنتخب، لا

يجب طرح مسألة عامل السن، لأن فتحي لاعب قادر على العطاء، والدليل ضم عبدالله السعيد".

وتابع: "كانت هناك جلسة تصوير للزي الجديد لمنتخب مصر، ولم يتم استدعاؤه لجلسة التصوير، وكذلك إعلان فتحي عدم تنازله عن شارة القيادة، وأعتقد أنها المشكلة الرئيسية".

وواصل: "نصيحتي لحسام البدري، أنه كان يحتاج لشخصية قيادية، وأقول هذه النصيحة من خلال تجارب كثيرة عشتها في منتخب مصر".