أخبار ريال مدريد | صحفي إسباني يتهم هازارد بالغرور بعد عدم احتفاله بهدفه الاخير!

اتهم صحفي اسباني مهاجم ريال مدريد النجم البلجيكي إيدين هازارد بالغرور والتكبر بعد امتناعه عن الاحتفال بالهدف الأول له مع ريال مدريد هذا الموسم في فوز فريقه خلال مباراة هويسكا 4-1 في الدوري الاسباني.

وسجل ايدين هازارد هدفه الأول هذا الموسم مع ريال مدريد في أول مباراة رسمية يشارك فيها منذ بداية الموسم بعد عودته من الإصابة في الكاحل التي أبعدته لمدة طويلة عن الميادين ولكن امتناعه عن الاحتفال بالهدف لم يعجب الصحفي الاسباني الشهير جوسيب بيدريرول.

وافتتح البلجيكي حصيلة أهدافه مع ريال مدريد أمام الصاعد حديثاً نادي هويسكا بعد تسديدة قوية من خارج مربع العمليات في الدقيقة 40 من الشوط الأول لكنه لم يبدي أي ردة فعل ما اعتبره البعض عروبون اعتذار من جماهير الفريق الملكي على غياباته المتكررة بداعي الإصابة خلال الموسم الماضي وبداية هذا الموسم.

ولكن الصحفي الشهير في برنامج “التشرينجيتو” جوسيب بيدريرول اعتبر عدم احتفال هازارد بالهدف قلة احترام للجماهير حيث قال: “أنت لا تحتفل من أجلي أنا أو من أجلك، بل تحتفل من أجل الجماهير”.

وأضاف بيدريرول: “امتناعك عن الاحتفال بتسجيل هدف لصالح ريال مدريد هو غرور وتكبر وقلة احترام للجماهير التي انتظر عودتك بفارغ الصبر”.

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