رئاسة برشلونة | فيكتور فونت: هذه أساسيات مشروعنا، وميسي شراكة استراتيجية لا غنى عنها

يواصل المرشح الرئاسي الأبرز في سباق خلافة جوسيب بارتوميو في رئاسة نادي برشلونة “فيكتور فونت” حملته الانتخابية محدداً أساسيات مشروعه الخاص ومعتبراً برشلونة وليو ميسي شراكة استراتيجية لا غنى عنها.

وأوضح فيكتور فونت: “تجديد عقد ميسي هو الأكثر تكلفة ويجب إدارة ملفه وفقا ما يتحمله النادي ولكن ليو وبرشلونة شراكة إستراتيجية لا غنى عنها وسنبذل جميعاً جهداً كبيراً للحفاظ على هذه الشراكة”.

وأكد فونت أنه سيقوم بمراجعة شاملة لما كان يحدث خلال فترة الرئيس السابق بارتوميو وقال: “إذا حظينا بشرف إدارة النادي سنقوم بمراجعة مفصلة لما حدث خلال الست سنوات الماضية، والأعضاء يجب أن يعرفوا ما حدث ويتم تحديد المسؤولين”.

مشروع فونت مع برشلونة؟

تطرق بعد ذلك المرشح الرئاسي لمشروعه مع النادي والأساسيات التي سيقوم بإتباعها في حال فوزه برئاسة النادي الكتالوني.

وقال فونت: “بالنسبة للمشروع الذي يحتاجه برشلونة هو ان الإبداع والابتكار أهم من المعتقدات والأفكار، ولكن لا يمكننا رفض الواقع الذي تأسس عليه النادي وهو الهوية الكتالونية”.

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‏وأضاف: “سنحاول تشجيع الأعضاء على حضور المباريات وعدم ترك مقاعدهم شاغرة في الملعب. وسنقوم بتشجيعهم بحيث سيدفع الذين يذهبون للملعب أقل مما يدفعونه حالياً”.

وأردف قائلاً: “لدينا 4 ركائز أساسية في مشروعنا المجال السمعي البصري، التسويق، الرياضات الإلكترونية والإبتكار”.

وتابع: “سنقوم بإنشاء قسم يساعدنا على ضمان إحترام جميع الأشخاص العاملين في النادي لمبادىء برشلونة”.

الإنتقالات والصفقات الكبيرة؟

عرج بعد ذلك فيكتور فونت على محور الانتقالات وفي سؤال حول منافسة ريال مدريد على مبابي قال فونت: “‏هالاند ومبابي؟ القرارات الرياضية يجب أن تكون في أيدي الإدارة الرياضية. أنا أحبهم لكن لن نتمكن من القيام بعمليات كبيرة بسبب الوضع الإقتصادي الحرج للنادي”.

وختم فونت حديثه بسؤال حول علاقته بالرئيس السابق ساندرو روسيل وما إذا كان يدفعه للمنافسة على الرئاسة وقال: “لست دمية لأي أحد كان. تمكنت من جمع أشخاص مستعدين. ولا علاقة لساندور روسيل بالمشروع إطلاقاً، وقد صارحته بالأمر في وجهه”.

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